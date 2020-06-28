الصحة تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة . وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة.

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