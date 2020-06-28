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إزالة 10 الاف متر مربع تعديات في الراشدية بمكة المكرمة

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الخليج - زينة الفدح 0 تبليغ

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أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الراشدية7 وبمساحة إجمالية بلغت 10,000 الاف متر مربع، حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد و تمت إزالة الإحداثيات العشوائية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح العبيد بأن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً بأن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتم ازالتها إزالةً كلية ، مؤكداً بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .

وأكد العبيد أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .

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