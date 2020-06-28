جمعية نبأ الخيرية تدشن متجرها الالكتروني

دشن الأستاذ سعد أبو دبيل رئيس مجلس الإدارة بجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية يوم الأربعاء الماضي الموافق 25/10/1441 هـ ، المتجر الإلكتروني للجمعية ، و الذي يهدف إلى تسهيل التبرع للجمعية عبر المنصات الرقمية والوسائل التقنية كما يهدف إلى عرض المنتجات والمشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية

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