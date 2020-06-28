شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: لازلنا نرصد حالات حرجة مرتفعة إلا أنها تعتبر مستقرة. والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، لازلنا نرصد حالات حرجة مرتفعة إلا أنها تعتبر مستقرة.

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