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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بـ«كلية الملك خالد العسكرية» لحملة الشهادة الثانوية.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجَّه الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، اليوم الأحد، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة.
جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي لوزارة “الحرس الوطني” على موقع “تويتر”، فيما أرفق الحساب رابط التسجيلمن هنا.
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