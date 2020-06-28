تصل لـ«مليون ريال».. تعرَّف على مكافآت الإبلاغ عن مخالفة التهرب من «ضريبة القيمة المضافة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، عن قيمة المكافآت عند الإبلاغ عن مخالفة التهرب الضريبي وبخاصة “ضريبة القيمة المضافة”. Advertisements وأوضحت الهيئة، عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه تُمنح مكافأة مالية نسبتها 2.5%، تقدر بـ1.000 ريال كحد أدنى و1.000.000 ريال كحد أقصى، وذلك للمبلّغين بعد ثبوت المخالفة على المتهرب وتحصيل المبلغ منه. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أقرت تعديلًا على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 15% وسيُطبّق هذا القرار مطلع يوليو القادم.

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