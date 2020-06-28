شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات قبل تطبيق الزيادة الجديدة لـ«ضريبة القيمة المضافة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر تقرير تلفزيوني بثته القناة “الإخبارية”، ارتفاعًا ملحوظًا في سوق السيارات بمدينة الرياض، قبل أيام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يوليو المقبل.

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واستطلع تقرير القناة، آراء المواطنين حول أسعار السيارات، والذين أكدوا أن بعض التجار استغلوا، اقتراب موعد تطبيق الضريبة.

وقال أحد المواطنين: إن “الأسعار بشكل عام تشهد ارتفاعًا سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، بدون أي مبرر”.

وأوضح مواطن آخر، أنه في ظل هذا الارتفاع غير المبرر فإنه عقب تطبيق الضريبة ستقترب أسعار السيارات المستعملة من الجديدة.