«التجارة» تستدعي 864 ثلاجة ومجمد «جي في سي برو».. وتُنبه المستهلكين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 864 ثلاجة ومجمد “جي في سي برو” لعدم مطابقته المواصفات القياسية بالمملكة لكفاءة الطاقة. وناشدت التجارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر” المستهلكين بضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال الموقع الإلكتروني التواصل مع شركة متجر الشاطري للأجهزة الكهربائية لترتيب موعد زيارة فني لسحب الثلاجة المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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