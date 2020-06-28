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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولادة طفلة أعجوبة في الهند بلا ذراعين أو أرجل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 28 عاماً ليلة أمس طفلة بلا ذراعين أو أرجل في قرية ساكلا في منطقة فيديشا الهندية.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن وسائل الإعلام المحلية، إن الطفلة ولدت مصابة باضطراب وراثي متنحي "متلازمة تيترا-أميليا" يتميز بغياب الأطراف الأربعة.
وقال طبيب الأطفال سوريش آغاروال، في مستشفى راجيف غاندي في سيرونج، إن الطفلة في صحة جيدة. واقترح أن يتم أخذها لإجراء مزيد من التقييمات للتحقق مما إذا كانت أعضائها الداخلية قد تطورت بشكل صحيح.
ومتلازمة تيترا-أميليا هي اضطراب وراثي تسببه طفرات في جين WNT3 وهو نادر للغاية، وتصيب واحدا من كل 100.000 طفل حديث الولادة. وقال الطبيب إن هذه هي الحالة الأولى التي يشهدها في حياته المهنية.
وأظهرت دراسة أجرتها الدكتورة إيفا بيرميجو سانشيز عام 2011 من مركز الأبحاث حول التشوهات الخلقية(CIAC) في معهد دي سالود كارلوس الثالث في إسبانيا أن الاضطراب يحدث في حوالي واحد من كل 71000 حالة حمل.
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