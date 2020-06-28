العاني يختار الجنسية العراقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي:

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» انضمام اللاعب، لؤي العاني، لكشوفات الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد أن تسلمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي رسالة من الاتحاد المغربي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت فيها أن العاني لم يمثل المنتخبات لديها، وقال أمين سر اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، محمد فرحان في بيان، «تسلمنا رسالة رسمية من «إيريكا مونتيمورا فيريرا» رئيس قسم أوضاع اللاعبين في الفيفا، أكد فيها أن اللاعب لؤي ماجد صبري العاني أصبح مؤهلاً للانضمام للمنتخبات العراقية».

وأضاف فرحان: «العاني أصبح مؤهلاً بعد أن استوفى الشروط المطلوبة، والتي تأتي في مقدمتها الجنسية العراقية الدائمة؛ كون والده عراقي المولد، فضلاً عن عدم لعبه أية مباراة مع المنتخبات المغربية التي يملك جنسيتها الثانية».

وأكد فرحان أن «الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إنهاء ملف اللاعب لؤي العاني، من خلال المراسلات المستمرة مع الاتحاد المغربي، وأيضاً الدولي، وكانت قد أرسلت آخر رسالة للفيفا منتصف الشهر الحالي، وعلى أثرها حسم الاتحاد الدولي نقل ملف اللاعب لؤي العاني ليكون لاعباً للعراق بشكل رسمي».