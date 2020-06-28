نداء استغاثة وراء صفقة شراء ليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشفت الصحافة البريطانية عن كواليس صفقة شراء الأمريكي «جون دبليو هنري» لنادي ليفربول في 2010، وكتبت:«كان جون جالساً في منزله يشاهد مباراة فريقه ريد سوكس للبيسبول، وفي حضنه ابنه ذو الـ3 أشهر؛ لذا لم يستطع الإمساك بالهاتف للتحدث مع لاري لوشينو الرئيس السابق لنادي ريد سوكس ففتح السماعة. قال لوشينو لجون: «لدينا موظف يشجع ليفربول للموت، ويتحدث دوماً عن كرة القدم»، في اليوم التالي، قرر جون الاهتمام بالموضوع الذي اهتم به لوشينو صاحب الكاريزما والصيت، وطلب معلومات موجزة عن ليفربول، سارع مدير تنفيذي في ريد سوكس يدعى جو يانوزفسكي المعروف بأنه «رجل الكرة» في النادي الأمريكي، والذي يحلق لإنجلترا نهاية كل أسبوع من أجل مشاهدة فريقه الفاشل ليفربول، وبعث «إيميل» كتب فيه «أنقذ ناديّ»، وبعد 60 يوماً من ذلك الإيميل، بدأت شركة فينواي ورئيسها جون مفاوضات الشراء، ونجح في كسر محاولة مالكيه السابقين منع الصفقة بحكم من المحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول 2010. ورث جون هنري حب الكرة من والده، لكنه في المفاوضات جلب معه يانوزفسكي، ويعلق الأخير: «أنا رجل عملي، لكنني لم أجد ما أقوله عندما رأيت أمامي كاراجر وجيرارد وتوريس، هؤلاء نجوم كنت أشاهدهم في التلفاز فقط»، صنع هنري ثروته من تجارة حبوب الصويا، لكنه يعرف جيداً أن المال يستطيع جذب الخبراء من الأندية المنافسة، وشراء أفضل اللاعبين ليصنع مجد ليفربول المحلي بعد 30 عاماً من الانتظار.