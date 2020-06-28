مقتل 3 وإصابة 5 آخرين في حادثتي إطلاق نار في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي شخصان مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون بجروح، في إطلاق نار، السبت، في مركز للتوزيع تابع لعملاق التجزئة «وول مارت» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن المسؤول في بلدية مدينة «ريد بلاف»، ريك كرابتري قوله، إنّ مسلّحاً يقود سيارة صدم بسيارته المبنى قبل أن يترجّل منها ويطلق النار، مضيفاً: لقد أصيب مطلق النار، ووفقاً لآخر الأنباء الواردة فقد نقل إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة محليّة عن شاهد عيان أنّ المسلّح أطلق النار من سلاح نصف أوتوماتيكي، بينما أكّد متحدّث باسم سلسلة متاجر وول مارت لشبكة «سي إن إن» وقوع إطلاق النار، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي حادثة أخرى، لقي شخص حتفه وأصيب آخر في إطلاق نار وقع، السبت، في متنزه جيفرسون سكوير بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، وذكرت إدارة شرطة لويفيل، أن البلاغات عن إطلاق النار في المتنزه وصلتها في الساعة التاسعة مساء السبت بالتوقيت المحلي، مضيفة: ثم تلقينا مكالمات عن أن أفراداً من الشرطة كانوا في المتنزه يقدمون إسعافات لإنقاذ حياة رجل، لكنه توفي في النهاية في موقع الأحداث.

وأشار البيان إلى أن الشرطة أخلت المتنزه، وأن محققين جنائيين يتحرّون الأمر، من جانبه، قال رئيس بلدية لويفيل، جريج فيشر، في تغريدة: إنها لمأساة أن تكون منطقة الاحتجاج السلمي تلك مسرح جريمة الآن.

والمتنزه أصبح محوراً لاحتجاجات على مقتل بريونا تايلور، وهي امرأة سوداء كانت تعمل مسعفة وتبلغ من العمر 26 عاماً، بوابل من الرصاص عندما اقتحم محققون من إدارة مكافحة المخدرات منزلها في لويفيل قبل نحو ثلاثة أشهر، وأقيل، الثلاثاء، أحد الضباط الثلاثة الذين تورطوا في إطلاق النار الذي أودى بحياتها، وعادت قضيتها للصدارة عقب موت جورج فلويد، الأسود الأعزل، في 25 مايو/ أيار الماضي، عندما جثا شرطي على رقبته لما يقرب من تسع دقائق أثناء احتجازه في مدينة مينيابوليس.