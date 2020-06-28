شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات «كورونا» اليومية في روسيا لليوم الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا الأحد، تسجيل 6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يبقي الحالات الجديدة دون الـ7 آلاف لليوم الثالث على التوالي لأول مرة مُنذ أواخر إبريل/ نيسان الماضي، وبهذه الزيادة يرتفع عدد الحالات الإجمالي في البلاد إلى 634437 إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا، إن 104 أشخاص توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬.9073

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