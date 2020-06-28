ولاية أمريكية تتجه لتعديل علمها تضامناً مع «السود»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير إعلامية أن مجلس النواب بولاية مسيسبي الأمريكية، صوت بالموافقة، السبت، على المضي قدماً في عملية قد تسفر عن إزالة شعار للكونفيدرالية من علم الولاية، وتعهد حاكم الولاية بإقرار مشروع القانون.

ودفعت احتجاجات بجميع أنحاء البلاد ضد التمييز العرقي ووحشية الشرطة بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد خلال احتجازه، إلى مطالبات بإزالة النصب الكونفيدرالية، وغيرها من الرموز المرتبطة بالعبودية في الولايات المتحدة، وأضافت التقارير أن المجلس صوت لمصلحة الإجراء بموافقة 85 عضواً، بينما اعترض 34 عضواً، مشيرة إلى أنه سيحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى حاكم الولاية.

وقال حاكم مسيسبي، تيت ريفز، المنتمي للحزب الجمهوري في تغريدة على «تويتر»، السبت: إن الوقت حان لإنهاء الخلاف، وذلك بعد وصول المشرعين إلى طريق مسدود مُنذ عدة أيام خلال بحث مسألة العلم الجديد، مؤكداً أنه سيوقع على مشروع القانون إذا أرسل إليه.