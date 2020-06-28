زيادة قياسية في الإصابات بكورونا في عدة ولايات أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت خمس ولايات أمريكية مستويات قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا السبت، وأظهر إحصاء لـ «رويترز» ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 2.5 مليون شخص، فيما توفي أكثر من 125 ألف أمريكي بالفيروس، وذلك في أكبر حصيلة وفيات بالمرض بين دول العالم. وسجلت فلوريدا، السبت، 9585 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وهو رقم قياسي لليوم الثاني، بينما سجلت ولاية أريزونا 3591 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما يطابق رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 23 يونيو/حزيران الجاري، بينما أعلنت ولاية نيفادا، السبت، تسجيل 1099 إصابة جديدة وهو ضعف الرقم القياسي السابق، وبلغت الإصابات الجديدة في ساوث كارولاينا، وجورجيا 1604 و1990 على الترتيب وذلك في مستويين قياسيين جديدين، وسُجلت معظم الزيادات في عدة ولايات بجنوب وغرب البلاد كانت قد بدأت إجراءات إعادة فتح الأنشطة التجارية في وقت سابق، في المقابل، تراجع عدد الإصابات الجديدة في نيويورك وولايات أخرى مجاورة بشمال شرق البلاد. في سياق متصل، ألغى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، فعاليات انتخابية كانت مقررة في مناطق متضررة بالوباء، وذلك مع انتشار الفيروس في جنوب وغرب البلاد، وقال مسؤولون بالحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب لرويترز، إن نائبه بنس ألغى فعاليات في ولايتي فلوريدا وأريزونا.