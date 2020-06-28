تسارع تشطيبات المرحلة الأولى من مشروع «الممشى» بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة ألف، للتطوير العقاري في الشارقة، عن سير عمليات التشطيب الداخلية بوتيرة سريعة للمرحلة الأولى من مشروعها المتميز «الممشى»، والتي تتضمن 7 مبان، و693 وحدة سكنية، و88 محلاً تجارياً، الممتدة جميعها على مساحة 629 ألف قدم مربعة، بمساحات وأنواع مختلفة من فئة استوديو، وشقق غرفة وصالة، غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، بالإضافة إلى وحدات الدوبلكس.

وأضافت المجموعة بأنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع «الممشى» التي بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيها إلى 70 % في نهاية العام الجاري، وأن جميع عمليات التشطيب الداخلية للوحدات السكنية في مشروع الممشى تتم وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية وباستخدام أجود أنواع المواد، وتحت تنفيذ وإشراف دقيق، وذلك مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، على أن فريق عمل الشركة الهندسي يولي جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات عناية فائقة وإشرافاً مستمراً على كافة المقاولين والشركات العاملة في المشروع، والتي تم انتقاؤها وفق معايير هندسية وخبرة مهنية عالية.

وقال: «كما هو معلوم لدى الجميع، فإن المواد المستخدمة في عمليات التشطيب متباينة وبشكل كبير وهناك العديد من العلامات التجارية التي تتنافس فيما بينما من حيث الجودة والتكلفة، إلا أننا في مجموعة ألف أخذنا على عاتقنا استخدام المواد ذات الجودة العالية وبغض النظر عن تكلفتها السوقية، وذلك التزاماً منا بتقديم كل ما هو جيد لعملائنا الكرام في مشروع الممشى».

وأضاف عطايا: «تم استخدام بلاط السيراميك عالي الجودة للجدران والأرضيات وباستخدام مواد تثبيت وحشو مقاومة للسوائل وبخار الماء والرطوبة، وتم اعتماد أنظمة الطلاء الخاصة بشركة دهانات ريتفر الإيطالية والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال، في حين تم استخدام مواد عازلة مقاومة للحريق والصوت في الجدران التي تفصل بين الوحدات السكنية، وذلك باستخدام تقنية شيرا والتي تساعد أيضاً على تجنب حدوث شقوق جدارية مستقبلاً».

وتابع عطايا: «أما فيما يتعلق بتجهيزات المواد الصحية والحمامات وملحقاتها فقد تم استخدام منتجات كوارانتا الإيطالية المتميزة، وتم تصميم أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي وفق المعايير المناسبة للظروف المناخية القاسية في منطقة الخليج، في حين تم استخدام نظام النوافذ الساترة والتي توفر رؤية خارجية كاملة ونظام فتح وإغلاق آمن لكافة أفراد الأسرة، كما تقوم هذه النوافذ بتعزيز فعالية نظام العزل ضد حرارة الشمس من خلال ألواح الزجاج المزدوج والمفصول بطبقة من الهواء المغلق». أما فيما يتعلق بأنظمة التكييف، قال عطايا إنه تم توفير أنظمة تكييف فائقة الكفاءة من حيث الأداء واستهلاك الطاقة.

الجدير بالذكر أن مشروع الممشى قد تم رفده بعدد من المرافق الخدمية، التي تسهم في توفير بيئة معيشية ذات مستوى عالٍ من الرفاهية، تحيطها أجــواء مجتمعيــة، عصريــة وحديثــة، كأحواض السباحة ومسارات المشي والركض، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، فضلاً عن مسارات لركوب الدراجات الهوائية، وحديقتين إحداهما في المنطقة الغربية والأخرى في الشرقية. كما يتضمن مركزي تسلية وترفيه ومقاهي ومطاعم، ويحيط بـ«الممشى» 4 بوابات رئيسية تسهل حركتي الدخول والخروج من وإلى المشروع للسكان والزائرين.