ما الدروس التي تعلمها الأطباء من مكافحة «كوفيد-19»؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلال الأشهر الستة التي انقضت منذ بدأ فيروس «

ما تعلمه الأطباء عن «كوفيد-19»، وفق «رويترز»، هو:

* أن المصابين بالفيروس عرضة بدرجة أكبر للإصابة بالجلطات، وأن أدوية سيولة الدم يمكن أن تفيد المرضى.

* النوم على البطن لتخفيف الضغط على الرئتين قد يلغي الحاجة لوضع المرضى على أجهزة التنفس.

* بخلاف الجهاز التنفسي والرئتين، من الممكن أن يهاجم الفيروس أعضاء كثيرة أخرى في الجسم، منها القلب والكبد والكليتان والدماغ.

* يبدو أن أفضل الأدوية الواعدة، حتى الآن، هي «ريمديسيفير» المضاد للفيروسات و«ديكساميثازون»، وهو عقار ستيرويدي يعالج الالتهابات التي تطرأ على الجسم عند الإصابة بـ «كوفيد-19»، وكذلك بلازما الدم التي يتبرع بها المرضى ممن تكونت لديهم أجسام مضادة جراء الإصابة بالفيروس.

* التوسع في إجراء الفحص وسرعة التوصل للنتائج يسهم في تخفيف الضغوط على المستشفيات.

* تبادل المعلومات بين العاملين في المهن الطبية على مستوى العالم أمر في غاية الأهمية.

* الوقاية مهمة للغاية. والأطباء يعوّلون على أن يؤدي الناس ما عليهم من الالتزام بالنظافة الشخصية ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلال الأشهر الستة التي انقضت منذ بدأ فيروس « كورونا » ينتشر في مختلف أنحاء العالم، تعلم الأطباء في المستشفيات الكثير عن كيفية معالجة المصابين بالمرض الذي ينتج عن الإصابة بالفيروس وقد يؤدي إلى الوفاة.ما تعلمه الأطباء عن «كوفيد-19»، وفق «رويترز»، هو:* أن المصابين بالفيروس عرضة بدرجة أكبر للإصابة بالجلطات، وأن أدوية سيولة الدم يمكن أن تفيد المرضى.* النوم على البطن لتخفيف الضغط على الرئتين قد يلغي الحاجة لوضع المرضى على أجهزة التنفس.* بخلاف الجهاز التنفسي والرئتين، من الممكن أن يهاجم الفيروس أعضاء كثيرة أخرى في الجسم، منها القلب والكبد والكليتان والدماغ.* يبدو أن أفضل الأدوية الواعدة، حتى الآن، هي «ريمديسيفير» المضاد للفيروسات و«ديكساميثازون»، وهو عقار ستيرويدي يعالج الالتهابات التي تطرأ على الجسم عند الإصابة بـ «كوفيد-19»، وكذلك بلازما الدم التي يتبرع بها المرضى ممن تكونت لديهم أجسام مضادة جراء الإصابة بالفيروس.* التوسع في إجراء الفحص وسرعة التوصل للنتائج يسهم في تخفيف الضغوط على المستشفيات.* تبادل المعلومات بين العاملين في المهن الطبية على مستوى العالم أمر في غاية الأهمية.* الوقاية مهمة للغاية. والأطباء يعوّلون على أن يؤدي الناس ما عليهم من الالتزام بالنظافة الشخصية ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.

النقاط الغامضة

* أي الأدوية ستحقق نتائج إيجابية مع مرضى بعينهم؟

* ما مدى السرعة التي سيتم بها نشر بعض الأدوية لاسيما ريمديسيفير على مستوى العالم؟

* ما المدة التي يحتاج إليها مرضى «كوفيد-19» للتعافي؟

‭‭*‬‬ ما هي آثار الإصابة بالعدوى في الأمد البعيد؟.

تقول فالوري وانجلر، كبيرة الأطباء في مركز ريهوبوث مكينلي كريستيان لخدمات الرعاية الصحية بجالوب في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية: «إذا كان أفضل درس تعلمناه هو أن نقلب المرضى على بطونهم، بدلاً من النوم على ظهورهم، فهذا معناه أننا بعيدون عن العلاج الناجع».

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