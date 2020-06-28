تأجيل إطلاق صاروخ «فيجا» للمرة الرابعة على التوالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجئ إطلاق صاروخ «فيجا» الأوروبي الذي كان مقرراً، السبت، من مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية، مرة أخرى بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية، وفق ما أعلن المركز الوطني لدراسات الفضاء في بيان.

وكان من المفترض إطلاق صاروخ «فيجا» من كورو، السبت، في الساعة 10.51 مساءً بالتوقيت المحلي، حاملاً 53 قمراً اصطناعياً؛ لوضعها في مدار منخفض نيابة عن 21 زبوناً من 13 دولة، وتتكون هذه المجموعة من سبعة أقمار اصطناعية صغيرة (وزنها بين 15 و150 كيلوجراماً)، بالإضافة إلى 46 قمراً اصطناعياً أصغر حجماً يتراوح وزنها بين 300 جرام و11 كيلوجراماً، وتستخدم لمهمات مختلفة بدءاً من مراقبة الأرض، وصولاً إلى البحوث العلمية.

وقال المركز في بيان: بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية فوق مركز غويانا الفضائي، تم تأجيل إطلاق فيجا مرة أخرى، وهذا رابع تأجيل على التوالي لعملية إطلاق هذا الصاروخ، وكان من المقرر أن يتم إطلاق صاروخ «فيجا» في الأصل في 18 مارس/آذار الماضي، لكنه أجل للمرة الأولى؛ بسبب أزمة فيروس «كورونا»، كذلك تم إلغاء الإطلاق مرة أخرى مرتين، الأسبوع الماضي، بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية، وهذا الحدث يمثل تحدياً حاسماً للمستقبل الفضائي لأوروبا، التي ستدخل سوقاً مزدهراً، وحيث تشتد المنافسة، خصوصاً من جانب «سبايس إكس».