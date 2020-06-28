محمد بن سعود يثمّن جهود موظفي حكومة رأس الخيمة خلال الأزمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، جهود موظفي الجهات الحكومية في الدوائر الخدمية والمؤسسات القضائية بجميع أقسامها في الإمارة، التي استمرت في العمل عن بُعد، ولم تتوقف عن خدمة الوطن والمواطن والمقيم بسلاسة، في ظل الظروف الطارئة مع جائحة «كورونا»، مع اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير لسلامة الجميع.

وأشاد سموّه، بالاهتمام والمتابعة الحثيثة من صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لأبنائه الموظفين، في ظل الأزمة الراهنة. مشيرا إلى أن الموظفين كانوا على قدر المسؤولية، والعمل بإخلاص، وانتظموا في العمل عن بُعد، وقدموا كل المطلوب منهم بصورة مستمرة، بحسب السياسية المتبعة في كل دائرة. مثمنا جهدهم المتميز لأجل المصلحة العامة، للارتقاء بالعمل الحكومي لخدمة المجتمع ورفعة الوطن.

وقال سموّه، في رسالة شكر إلى الموظفين والموظفات «لقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية، وحملتم على عاتقكم أمانة العمل والإخلاص، والحماسة لمواصلة العمل الدؤوب لخدمة مجتمع وطننا الغالي، لتشكل أيقونة خالدة للمضي في طريق النجاح والجد والاجتهاد لمستقبل مشرق في إمارات الخير والسعادة». (وام)