البولنديون ينتخبون رئيسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدلي البولنديون القلقون على مستقبل الديمقراطية ومن الأزمة الاقتصادية الأحد، بأصواتهم في دورة أولى من انتخابات رئاسية تشهد منافسة حادة، وتعد حاسمة لمستقبل الحكومة اليمينية القومية، وطغت أزمة كورونا على الاقتراع الذي اضطرت السلطات لإرجائه من مايو/أيار الماضي، إلى يونيو/حزيران الجاري بسببها.

وستفتح مراكز الاقتراع من الساعة (05:00 إلى الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش) لهذه الانتخابات التي يتنافس فيها عشرة مرشحين، ويأمل الرئيس اليميني القومي المنتهية ولايته أدريه دودا البالغ من العمر 48 عاماً، في الفوز بولاية ثانية على إثرها، وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن المنافسة في الدورة الثانية من الاقتراع ستكون بين دودا وخصمه رئيس بلدية وارسو الليبرالي رفال تزاركوفسكي صاحب الـ 48 عاماً، الذي ينتمي إلى «المنتدى المدني» أكبر أحزاب المعارضة، وسيشكل فوز تزاركوفسكي ضربة قاسية لحكومة حزب القانون والعدالة الذي أطلق سلسلة من الإصلاحات المثيرة للجدل خصوصاً في مجال القضاء.

لكن الشركاء الأوروبيين لبولندا انتقدوا إصلاحات الحكومة الشعبوية، مؤكدين أنها تؤدي إلى تآكل الديمقراطية بعد ثلاثة عقود على سقوط الشيوعية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتبر حكومة حزب القانون والعدالة حليفاً أوروبياً أساسياً، أعطى مباركته لدودا هذا الأسبوع.

من جهته، وعد دودا البولنديين بالدفاع عن سلسلة من الامتيازات الاجتماعية التي أطلقها الحزب الحاكم، منها مساعدات للأطفال وإعادة النظر في رواتب التقاعد، وهي حجة أساسية للشعبويين الذين نجحوا بفضل ذلك في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول، أيضاً دعم الرئيس هجمات حزب القانون والعدالة ضد حقوق المثليين والقيم الغربية، ويرى معارضوه فيها محاولة لصرف الانتباه عن شبهات الفساد بحق مسؤولين كبار في الحزب في إدارة أزمة كوفيد-19.

بينما تعهد خصمه «تزاركوفسكي» عبر حملته التي ترفع شعار «كفى»، بتصحيح العلاقات مع المفوضية الأوروبية، ومُنذ وصوله إلى سدة الحكم في 2015، غير دودا وحزبه المشهد السياسي في بولندا من خلال تأجيج التوتر مع الاتحاد الأوروبي، وممارسة ضغوط من خلال مؤسسات ووسائل إعلام حكومية.

في سياق متصل، تشير البيانات الرسمية إلى إصابة أكثر من 33 ألف شخص ووفاة أكثر من 1400 آخرين بفيروس كورونا المستجد في بولندا، لكن وزير الصحة اعترف بأن عدد الإصابات التي لم ترصد قد يبلغ 1.6 مليون في هذا البلد الذي يضم 38 مليون نسمة.