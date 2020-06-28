القوات العراقية ترفع جثث متفسخة وتفجر مخلفات "داعش"... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية " باشرت فرقة المشاة السادسة عشرة وبإشراف قائد الفرقة بعمليات تطهير حي الشهواني في منطقة الموصل القديمة بمحافظة نينوى من مخلفات إرهابي "داعش" حيث بلغت مساحة التطهير 3 كيلو متر".

وأضاف البيان "شملت عملية التطهير التي قامت بها كتيبة هندسة ميدان مقر الفرقة رفع 58 حزام ناسف52 رمانة يدوية مختلفة الأنواع 12 صاعق تالف 36 مخزن عتاد تالف مختلف الأنواع 1 عبوة ناسفة6 صاروخ قاذففة 2 جهاز لاسلكي تالف، 2مسدس تالف 10 رمانات، طائرة مسيرة، 4 اجزاء بندقية كلاشنكوف 1، مقذوفة مدفعية 2 وجعبة مخازن تالفة و9 جثث متفسخة وشريطsaw تالف تم تفجير المخلفات تحت السيطرة من قبل فصيل معالجة كتيبة الهندسة العسكرية لمقر الفرقة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".