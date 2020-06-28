الجيش الجزائري يعلن مقتل عسكريين اثنين إثر انفجار لغم جنوبي البلاد

وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الانفجار أسفر عن مقتل نقيب وعريف أول في الجيش.
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وتابع البيان "تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما".
وأكد على أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل، ومن دون هوادة، جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".
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