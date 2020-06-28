© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد، أن صلاة الجمعة المقبلة قاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، وتصلى ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.
وأشارت إلى أنه حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية، سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة، في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا.
وناشدت الوزارة، العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها، حتى تتمكن من رفع تقرير إيجابي إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن.
وبدأت مساجد الجمهورية في استقبال المصلين، فجر أمس السبت، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الصلوات المفروضة، عدا صلاة الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة الصلوات المفروضة... متى تعود صلاة الجمعة في مصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.