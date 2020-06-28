بعد عودة الصلوات المفروضة... متى تعود صلاة الجمعة في مصر؟

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وحسب موقع "مصراوي" أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة، بذات الضوابط التي تمت بها في الأسابيع الماضية.

وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد، أن صلاة الجمعة المقبلة قاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، وتصلى ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.

وأشارت إلى أنه حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية، سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة، في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا.

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وناشدت الوزارة، العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها، حتى تتمكن من رفع تقرير إيجابي إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن.

وبدأت مساجد الجمهورية في استقبال المصلين، فجر أمس السبت، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الصلوات المفروضة، عدا صلاة الجمعة.