جنبلاط يهاجم وزير الخارجية اللبناني لاستدعائه السفيرة الأمريكية

وجاءت تصريحات جنبلاط من خلال تغريدة كتبها على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة، القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات يسير على خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي".

وأضاف جنبلاط قائلا "في الخارجية فإن الوزير يذكرنا بوليد المعلم وزير الخارجية السورية، وفي وزارة المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية، في الإدارة عدد من المستشارين الحاقدين".

وأصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا قالت أمس الجمعة، إن "اللبنانيون لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".