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بعد الاستيلاء عليهما... العاملون في"السورية للحبوب" و"كهرباء الحسكة" يعتصمون ضد "قسد"

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© Sputnik . Ateea Al-Ateea

وبحسب وكالة "سانا" السورية للأنباء، طالب المعتصمون بضرورة وقف انتهاكات هذه المجموعات ومحاولاتها المستمرة للتضييق على المواطنين وتعطيل العمل الخدمي عبر الاستيلاء على المؤسسات والدوائر الخدمية التي توفر الخدمات المختلفة للمواطنين داعين إلى التراجع عن هذه الممارسات للعودة إلى مقراتهم واستئناف العمل من جديد.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كانت قد سيطرت بقوة السلاح، يوم أمس السبت، على عدد من المباني والمؤسسات والمقار الحكومية في مدينة الحسكة، حسبما أعلنته وكالة "سانا".

وأوضحت الوكالة أن "مجموعات "قسد" احتلت بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة "السورية للحبوب" في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية".

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