© Sputnik . Ateea Al-Ateea
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كانت قد سيطرت بقوة السلاح، يوم أمس السبت، على عدد من المباني والمؤسسات والمقار الحكومية في مدينة الحسكة، حسبما أعلنته وكالة "سانا".
وأوضحت الوكالة أن "مجموعات "قسد" احتلت بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة "السورية للحبوب" في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاستيلاء عليهما... العاملون في"السورية للحبوب" و"كهرباء الحسكة" يعتصمون ضد "قسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.