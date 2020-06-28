ليبرمان: إيران و"حزب الله" يدفعان إسرائيل إلى حافة الهاوية

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أول أمس الجمعة، حوارا مع ليبرمان، ذكر من خلاله أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق قد أعرب عن قلقه من إيران تمتلك اليورانيوم المخصب الذي يبلغ ثماني أضعاف الكمية المسموح بها وفقا للاتفاقية النووية، وبأنه قبل شهر أطلقت إيران بنجاح قمرا للتجسس.

وأفاد ليبرمان بأن حزب الله اللبناني يبنى الآن مصنع صواريخ دقيقة، باعتباره إرث قائد "فيلق القدس" الإيراني الراحل، الجنرال قاسم سليماني"، وهي أمور تدفع بإسرائيل إلى الهاوية، بدعوى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه أي خطط لمواجهتهما.

وثمَّن أفيغدور ليبرمان السياسات الإيرانية المستمرة في برامجها العسكرية المعتادة ومواصلة تمويل حزب الله اللبناني وحركتي، حماس والجهاد الإسلامي، رغم أن إيران تواجه صعوبات اقتصادية هائلة.