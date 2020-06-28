© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
وأضاف أن "ألفين و493 عالقا غادروا إلى الإسكندرية على متن 17 رحلة جوية، و434 عالقا غادروا إلى الأقصر عبر 3 رحلات جوية".
يذكر أن حركة الطيران توقفت في مطار الكويت الدولي منذ شهر مارس/آذار الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، حيث كان يسمح فقط برحلات إجلاء العالقين، دون السماح بعودة المقيمين المتواجدين خارج الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: أكثر من 34 ألف مواطن غادروا الكويت إلى مصر خلال 19 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.