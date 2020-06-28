بيان كويتي بشأن استئناف الأعمال

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على الانترنت، "بناء على قرار مجلس الوزراء باجتماعه المنعقد، يوم الخميس الموافق 25 حزيران/يونيو 2020، وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2020، بإنهاء تعطيل العمل بكافة الجهات الحكومية، فإن هيئة أسواق المال تعلن استئناف أعمالها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 حزيران/يونيو 2020، مع مراعاة التقيد بقواعد العودة التدريجية للعمل وبما يتفق مع الضوابط الصحية الاحترازية".
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
ودعت الهيئة كافة المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء "هيئة أسواق المال" وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى التقدم بكافة المراسلات الموجهة إلى الهيئة على عنوان البريد الإلكتروني.
وقررت الهيئة إلغاء العمل بجميع عناوين البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها بصفة مؤقتة خلال فترة تعطيل أعمال الجهات الحكومية.
وسيتم العمل بهذا النظام حتى إشعار آخر وفقًا لتقدير السلطات الصحية ووفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
وتم تعطيل كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الكويت بقرار من مجلس الوزراء، في 11 آذار/مارس الماضي، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ وفي 25 حزيران/يونيو اتخذ مجلس الوزراء الكويتي قرارا باستئناف العمل في هذه الجهات، بدءا من 30 حزيران/يونيو.
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