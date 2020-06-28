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وأضافت "السفن التي يحتجزها العدوان تحمل تصاريح من الأمم المتحدة".
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله"، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث تصطف السيارات أمام محطات الوقود التابعة لشركة النفط بصنعاء في طوابير طويلة، في حين وصل سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً في السوق السوداء إلى 20 ألف ريال (حوالي 32 دولار أمريكي).
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر جماعة أنصار الله تتهم التحالف بمنع وصول 22 سفينة وقود إلى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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