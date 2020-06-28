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جماعة أنصار الله تتهم التحالف بمنع وصول 22 سفينة وقود إلى الحديدة

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© REUTERS / KHALED ABDULLAH

القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الأحد، إن "السفن المحتجزة تحمل أكثر من 263 ألف طن من البنزين، و144 ألف طن من الديزل، و100 ألف طن من المازوت و29 ألف طن من الغاز".

وأضافت "السفن التي يحتجزها العدوان تحمل تصاريح من الأمم المتحدة".

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله"، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث تصطف السيارات أمام محطات الوقود التابعة لشركة النفط بصنعاء في طوابير طويلة، في حين وصل سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً في السوق السوداء إلى 20 ألف ريال (حوالي 32 دولار أمريكي).

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

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