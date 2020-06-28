شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: تعليق كافة الجراحات ووقف العيادات الخارجية فى الخليل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأحد، تعليق كافة الجراحات المبرمجة فى المستشفيات، ووقف العيادات الخارجية فى المستشفيات والرعاية الصحية الأولية فى محافظة الخليل.
وأضافت الكيلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الحالة الوبائية فى محافظة الخليل خطرة، مشيرة إلى تسجيل 1174 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى المحافظة وتوقعت وجود مئات الحالات غير المكتشفة.
وأكدت استمرار برامج تطعيم الأطفال، وأنه سيتم علاج مرضى كورونا للحالات الصعبة والمتوسطة فى مستشفى دورا الحكومي، كما تم اعتماد "مركز كوفيد-19" فى "حلحول" لفرز المصابين بالفيروس.
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