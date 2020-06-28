شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية يؤكد رفض "مخططات الضم" الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، أن الموقف الفلسطينى الذى اتخذته كافة الأطر القيادية الفلسطينية ، واضح وثابت، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناطق الرسمى باسم الرئاسة قوله ، إن الموقف الفلسطينى يرفض مخططات الضم والخرائط الأمريكية - الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة ، أو جزئية.

وأضاف، أن الحوار يجب أن يكون على أساس حل الدولتين لإنهاء الاحتلال ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى الأسس التى حددها الرئيس محمود عباس فى خطابه الأخير الذى ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي.

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وجدد أبو ردينة، التأكيد على أنه إذا أقدمت إسرائيل على الضم، فإن عليها تحمل المسؤولية الكاملة باعتبارها دولة احتلال.