فلسطين: لا إغلاق لمحافظة رام الله والحواجز للتأكد من شروط السلامة لعدم انتشار كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظ رام الله والبيرة فى فلسطين ليلى غنام، اليوم الأحد، أنه لا نية لإغلاق المحافظة، أما الحواجز الأمنية التى أعيد نشرها على مداخل المحافظة فهى للتأكد من التقيد بشروط السلامة فى ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وأضافت غنام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا فى المحافظة، مشددة على ضرورة تقيد المواطنين بإجراءات السلامة وتعليمات وزارة الصحة.
وفى سياق متصل، أعلن محافظ نابلس إبراهيم رمضان إغلاق مخيم بلاطة شرق نابلس؛ نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
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