شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين قبالة بحر مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين الفلسطنيين قبالة بحر مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الزوارق البحرية الإسرائيلية هاجمت المراكب وأطلقت الرصاص وهى على بعد نحو ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها ما ألحق أضرارا فى أحد المراكب وأجبرتها على الرجوع إلى شاطئ البحر.
يذكر أن، بحرية الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين فى بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.
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