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الجامعة العربية تدعم توصيات بمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة فى جائحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة الدول العربية (قطاع شًؤون الاجتماعية -إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية)، اجتماعا لكبار المسؤولين، لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى الدول العربية فى ظل جائحة كورونا، وذلك عبر تقنيات الفيديو كونفرنس، فيما شهد الاجتماع مشاركة عالية المستوى لأكثر من 75 من كبار المسؤوليين والمعنيين بملفات الاشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى رؤساء الآليات الوطنية وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، -فى بيان وزعته الجامعة اليوم- أن الاجتماع تم تنظيمه بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الأسكوا)، كما شاركت المبعوثة الخاصة للأمين العام للمتحدة المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العمل العربية، بالإضافة إلى ، موضحة انه تم عقد الاجتماع بالتعاون أيضا مع المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وذكرت أبو غزالة أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات الهامة التى تعد خطة تحرك لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مرحلة جائحة كوفيد-19 وما بعدها، مؤكدة أن التوصيات تتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة والتنسيقية على المستوى الوطنى وفى إطار التعاون العربى المشترك.

وأكدت على دعم الجامعة العربية لتنفيذ هذه التوصيات من خلال القطاع الاجتماعى والشركات الواسعة التى لديها وبما يؤكد على ضمان الحياة الصحية الكريمة للأشخاص ذوى الاعاقة .

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