شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والكويت يتفقان على تشكيل لجان مشتركة لتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق وزير التخطيط العراقى خالد بتال النجم ، والسفير الكويتي في العراق سالم الزمانان، اليوم الأحد، على تشكيل لجان مشتركة لتفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين الذي عقد مطلع عام 2018، فيما دعا الوزير "النجم" الشركات الكويتية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، وقالت وزارة التخطيط العراقية في بيان ، إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم، استقبل في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، الأحد، سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصّاب الزمانان"

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، ومن بينها، تأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي، وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، في قطاعات الصحة والتربية وتنفيذ طريق يا حسين، الرابط بين المحافظات الجنوبية ومحافظة كربلاء، مرورا بعدد من محافظات الوسط".

واتفقا الطرفان، وفقاً للبيان، على "تشكيل لجان مشتركة، عراقية- كويتية، لمتابعة وتفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين الذي عقد بمبادرة من دولة الكويت، مطلع عام 2018".

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وثمن الوزير "النجم" ، مواقف دولة الكويت، حكومةً وشعبا، الداعمة للعراق، لاسيما في مجال مواجهة جائحة كورونا، ودعم جهود عمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية في عموم العراق"، مبيناً أن "الظرف الراهن الذي تمر به بلدان المنطقة والعالم، يتطلب، المزيد من التعاون من أجل عبور الأزمة، وتجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط".

وأكد النجم: "مضت الحكومة العراقية، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، على المديين القريب والمتوسط، من خلال تفعيل الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للأعمال"، داعياً "الشركات الكويتية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الكثير من القطاعات التنموية، وفقا للأولويات الاقتصادية وفجوات التنمية المؤشرة على مستوى كل محافظة من المحافظات".

من جانبه، رحّب السفير الكويتى في العراق سالم الزمانان، بـ"توجهات الحكومة العراقية، في دعم الاستثمار وتعزيز علاقات التعاون المثمر مع دولة الكويت"، معرباً عن "استعداد الحكومة الكويتية لتقديم المزيد من الدعم للشعب العراقي الشقيق، في مختلف المجالات، ورغبة الكثير من الشركات للعمل في العراق".