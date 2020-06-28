شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: السماح بإعادة فتح غرف الاستحمام فى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الأولمبية الأردنية، إنه تمت الموافقة على فتح "الشاورات" (غرف الاستحمام) الموجودة في برك السباحة وغرف الغيار في الأندية والمراكز الرياضية شريطة المحافظة على النظافة العامة والتعقيم المستمر وتطبيق تدابير الصحة والسلامة العامة

ووفقا لصحيفة الدستور الأردنية، أضافت اللجنة في بيان، أنه "بناءً على التوصية التي تقدمت بها اللجنة الأولمبية الأردنية واتحاد الطب الرياضي ودراستها من قِبل لجنة الأوبئة وسلاسل العمل والإنتاج والتوريد فقد تمت الموافقة على فتح الشاورات الموجودة في برك السباحة وغرف الغيار في الأندية والمراكز الرياضية شريطة المحافظة على النظافة العامة والتعقيم المستمر وتطبيق تدابير الصحة والسلامة العامة"

وأعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية، حزمة إجراءات احترازية وضوابط وتعليمات صحية، بعد سماح الحكومة بعودة القطاع الرياضي الذي توقف أكثر من شهرين، ضمن سعي الأردن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد