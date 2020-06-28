شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا وتسجيل 908 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، عن تأكيد إصابة 551 حالة جديدة، وتسجيل 908 حالات شفاء، و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 44,942 حالة ، بينما وصل عدد الوفيات إلى 348، ووصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 35.494 حالة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تأكيد إصابة 688 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالى عدد الحالات 44,391 حالة، وتسجيل 617 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 34.586 حالة، و 3 حالات وفاة جديدة، ليصبح الإجمالى 344 حالة.

كانت الهيئة العامة للرياضة ⁧الكويتية⁩ أعلنت إصابة 20 لاعبا بفيروس ⁧كورونا الخطير، بعد نتائج الفحص الطبي الأخير استعدادًا لعودة النشاط المحلى. ونشرت الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي الرياضية على موقع تويتر أن الإصابات بين الرياضيين فى الكويت وصلت إلى 20 حالة دون الإعلان عن تفاصيل أخرى بشأن أسمائهم أو نواديهم.

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وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أعلن استكمال الموسم الكروى الحالى 2020/2019 يوم 10 أغسطس المقبل؛ وذلك بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة الكويتية، والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.