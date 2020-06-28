مصادر لبنانية: استدعاء سفيرة أمريكا لمطالبتها بعدم التدخل فى شئون لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لبنانية لشبكة سكاى نيوز الإخبارية الأحد، أن وزير الخارجية ناصيف حتى، استدعى دوروثى شيا السفيرة الأمريكية فى بيروت لمطالبتها بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية اللبنانية.

وصرحت السفيرة دوروثى شيا فى مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث" الجمعة الماضى، بأن الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية.

واتهمت شيا حزب الله المدعوم من إيران بأنه حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج إليها الاقتصاد اللبنانى إلى حد بعيد، وقالت السفارة الأمريكية فى لبنان عبر حسابها على "تويتر"، إنها تؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذى تلعبه الصحافة الحرة فى الولايات المتحدة وفى لبنان.

واخترقت السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيّا، القرار القضائى بمنع جميع وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية العاملة فى لبنان من إجراء أى مقابلة معها، وصرحت لصحيفة النهار اللبنانية، أن مواقفها أو مواقف وزير الخارجية الأمريكية ربما تكون قد أزعجت بعض الأطراف، داعية إلى "نقاش حضارى وحر وإلى الامتناع عن التهديدات".