شكرا لقرائتكم خبر عن صحة فلسطين تحذر من الوضع الوبائى بالخليل: نتوقع وجود مئات الحالات غير المكتشفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية عن عدد المصابين بفيروس كورونا فى محافظة الخليل، منوهة برصد ١١٧٤ حالة فى المحافظة، وتوقعت الوزيرة وجود مئات الحالات غير المكتشفة فى المحافظة.

Advertisements

وحذرت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، من الحالة الوبائية فى محافظة الخليل واصفة إياها بالخطيرة، معلنة عن إجراءات للحد من انتشار الفيروس داخل المحافظة ومنها تعليق كافة الجراحات المبرمجة فى المستشفيات، ووقف العيادات الخارجية فى المستشفيات والرعاية الصحية الأولية.، مع استمرار برامج تطعيم الأطفال.

وقالت الوزيرة، إنه سيتم علاج مرضى كورونا للحالات الصعبة والمتوسطة فى مستشفى دورا الحكومي.، منوهة باعتماد مركز كوفيد ١٩ فى حلحول لفرز المصابين بفيروس كورونا، مضيفة: ربما سنحتاج لكوادر طبية إضافية من المحافظات الأخرى لدعم كوادرنا فى محافظة الخلي.