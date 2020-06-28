شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبى ترحب بدعوة الدول الأوروبية لوقف القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبى يوسف العقوري، بالبيان المشترك الصادر عن دول (فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، والذى يدعو لوقف إطلاق النار الفورى والعودة للحوار السياسى ورفض التدخلات الأجنبية وعمليات نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف العقوري- فى بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، أوردته بوابة "أفريقيا" الإخبارية اليوم الأحد، أن ذلك يأتى فى مصلحة الشعب الليبى واستقرار المنطقة، معربا عن حرص مجلس النواب الليبى على التنسيق مع الدول الثلاث فى إطار جهود التهدئة والعودة للحوار السياسى وفقاً لتوصيات مؤتمر برلين.

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وجدد العقورى، إدانة لجنة الخارجية بمجلس النواب لدعوات الاقتتال من أجل تجنيب البلاد مزيد من الأرواح وتدمير مرافقها، مشدداً على أهمية أن يدعم المجتمع الدولى الحوار الأمني، الذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.