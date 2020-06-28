الصحة العراقية: تسجيل 385 إصابة جديدة بـ"كورونا" و16 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة ذى قار جنوب شرقى البلاد، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (نينا) عن مصدر طبى عراقى - لم تسمه - قوله: إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة فى الحافظة ذاتها.
وفى السياق ذاته، سجلت محافظة ديالى 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ 20 منها بين الأطقم الطبية والتمريضية.
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