شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تسجيل 385 إصابة جديدة بـ"كورونا" و16 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة ذى قار جنوب شرقى البلاد، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (نينا) عن مصدر طبى عراقى - لم تسمه - قوله: إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة فى الحافظة ذاتها.

وفى السياق ذاته، سجلت محافظة ديالى 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ 20 منها بين الأطقم الطبية والتمريضية.