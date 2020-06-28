استشهاد جندي تركي في عملية "مخلب النمر" شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استشهاد جندي في صفوف قواتها خلال عملية مخلب النمر شمال العراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أحد الجنود الأتراك استشهد خلال اشتباكات مع إرهابيي "بي كا كا" شمال العراق.

وأعربت عن تعازيها لأسرة الشهيد وعامة الشعب التركي والقوات المسلحة.

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وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.