تحالف حقوقي يمني: 20 ألف مختطف بسجون الحوثيين

علي عويضة/ الخليج 365

قال تحالف حقوقي يمني، إن هناك 20 ألف "مختطف" في 790 سجنا رسميا وغير رسمي داخل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

جاء ذلك خلال ندوة "افتراضية" نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (غير حكومي)، مساء السبت، ونقلت تفاصيلها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأحد.

واتهم التحالف، جماعة الحوثي بتجنيد نحو 7 آلاف طفل في صفوفها، والتسبب في قتل وإصابة 6 آلاف شخص نتيجة للألغام التي زرعتها بمختلف المحافظات.

وقال المدير التنفيذي للتحالف "مطهر البذيجي"، إن اليمن "يشهد أسوأ أزمة إنسانية بسبب ممارسات وانتهاكات المليشيا الحوثية الممنهجة ضد الشعب اليمني وخاصة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام 2020".

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وخلال الندوة، قال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) نجيب السعدي، إن هناك ثلاثة ملايين و600 ألف نازح منهم مليون و950 ألف في مناطق الشرعية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي.

ويشهد اليمن منذ ست سنوات حرباً بين قوات الحكومة الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي، والحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، وأدت الحرب لمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الطرفين.

كما تسببت الحرب في تدهور كبير في الجانب الإنساني في البلاد، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلثي السكان باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية.

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