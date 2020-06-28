"فتح" ترحب بدعوة "حماس" لـ"الوحدة" في مواجهة قرار "الضم"

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365



رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأحد، بدعوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لـ"توحيد الجهود الفلسطينية"، في مواجهة قرار الضم الإسرائيلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل رجوب، في بيان وصل الخليج 365 "إن أيدي (فتح) ممدودة دائماً للوحدة ورص الصفوف، وإن الوحدة إحدى أهم ركائز النضال الوطني الفلسطيني، ولا يمكن دونها التصدي للاحتلال ولصفقة القرن، ومخطط الضم".

وتابع "هذا الواقع الخطير يتطلب منا جميعاً أن ننحي جانباً خلافتنا الداخلية، وأن نتوحد في جبهة وطنية فلسطينية لإسقاط مؤامرات الضم والصفقة، فشعبنا أولاً والعالم الذي يتضامن معنا اليوم ينتظر منا مثل هذه الخطوة الحاسمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وكانت حركة حماس، قد دعت في بيان لها السبت، إلى "تحقيق وحدة الموقف الفلسطيني على طريق تعزيز الوحدة الداخلية، والتوافق على خطة وطنية شاملة لمواجهة ومقاومة الاحتلال، وإفشال مشاريعه الخطيرة، كمنطلق أساس في إنهاء وإزالة الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية".

Advertisements

ودعت الحركة إلى "عقد اجتماع قيادي وطني مقرر للتوافق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة مخططات الاحتلال ومقاومتها، وتحقيق الوحدة الوطنية".

ومنذ 2007، يسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، بسبب خلافات حركتي "حماس" و"فتح"، ولم تفلح وساطات واتفاقات عديدة في إنهائه.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة الغربية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.