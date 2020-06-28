تحييد إرهابي من "بي كا كا" بغارة تركية شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد إرهابي من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في غارة جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قواتها تواصل بحزم عملياتها ضد المنظمة الإرهابية.

Advertisements

وأكدت تحييد إرهابي من "بي كا كا" في غارة نفذها سلاح الجو على منطقة "زاب".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.