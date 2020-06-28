كورونا.. 4 وفيات في سلطنة عمان و59 إصابة بفلسطين

سلطنة عمان - رام الله/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 4 وفيات بكورونا، فيما رصدت فلسطين 59 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 4 وفيات، و1.197 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 837 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38 ألفا و150، منها 163 وفاة، و21 ألفا و200 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وارتفع إجمالي الإصابات إلى 2.112 ، من بينها؛ 7 وفيات، و621 حالة تعاف.

ولحصر المخالطين للمصابين وإتاحة المجال أمام الطواقم الطبية للقيام بعملها، أعلنت الحكومة الفلسطينية إغلاق عدد من المدن والقرى والمناطق المصابة في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من تفشي الوباء بشكل أكبر.‎

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 10 ملايين و105 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 501 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و477 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".



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