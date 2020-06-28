دارفور.. "يوناميد" تعلن إصابة 17 من موظفيها بكورونا

بهرام عبد المنعم / الخليج 365

كشفت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور غربي السودان "يوناميد"، الأحد، أن 17 من موظفيها أصيبوا بفيروس كورونا، حتى 25 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضحت البعثة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن 10 مصابين من بين الـ17 تماثلوا للشفاء تماما.

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وأشارت إلى إجراء 31 فحصا لموظفي البعثة اعتبارا من 25 يونيو، بعدما ظهرت عليهم أعراض خفيفة ومتوسطة، أو لمخالطتهم أشخاصا لديهم حالات مؤكدة أو مشتبهة بالمرض، دون الحديث عن نتيجة تلك الفحوص.

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات أمن وموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.

ويبلغ العدد الكلي لإصابات الفيروس بالسودان 9 آلاف و257، بينها 572 وفاة، و4 آلاف و14 حالة تعافٍ.

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