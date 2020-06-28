لمكافحة كورونا.. أردوغان يأمر بتحضير مساعدات طبية للعراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أمر بتحضير مساعدات طبية لإرسالها إلى العراق في وقت قريب.

جاء ذلك في معرض تعليقه على تغريدة نشرها رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان الصالحي قال في تغريدته إن العراق سيشهد تراجعًا كبيرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حال وصول المساعدات الطبية من تركيا.

وفي رده على التغريدة، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن: "يجري تحضير مساعدات المعدات الطبية بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، وستنطلق قريبًا بمشيئة الله".

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وأضاف قالن: "تركيا تقف دائمًا إلى جانب أشقائها التركمان والعراقيين".

وحتى مساء، السبت، تسبب كورونا في العراق بوفاة 1660 شخصًا، وإصابة 43 ألفا و262، فيما تعافى 19 ألفا و938 مريضا، وفق إحصاء وزارة الصحة.



وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي في حال ارتفع عدد الإصابات على نطاق واسع.



وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.



وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ مايو/ أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

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