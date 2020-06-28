شكرا لقرائتكم خبر عن بـ7 خطوات بسيطة.. «العدل» تطلق خدمة «الإفراغ العقاري» عبر الاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل عن خدمة “الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي” وذلكللتيسير على المستفيدين والحصول على الخدمة عن بعد،ضمن خدماتها الإلكترونية تزامنًا مع توجه الوزارة للتحول الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، خطوات طلب الخدمة، الأولى هي: إرسال بريد إلكتروني إلى[email protected]يتضمن طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.

وأصافت: أن الخطوة الثانية ستصل الرد على نفس البريد بنموذج تتم تعبئته من قبل المستفيد، ثم الخطوة الثالثة بعد استلام النموذج يتم التحقق من الطلب وإحالته لكتابة العدل المختصة التي بدورها ستحدد موعدًا يصل لبريد المستفيد لإجراء الإتصال المرئي.

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وتابعت “العدل”: أن الخطوة الرابعة هي التنسيق مع أطراف العملية للتواجد في موقع واحد مع الأخذ بالإجراءت الاحترازية والتباعد، خامسًا التأكد من توفر اتصال إنترنت سريع، والخطوة السادسة التأكد من وجود أصل الوثائق الداعمة للعملية مثل صك حصر الورثة.

وأكملت: أنه “كما ينبغي في الخطوة السابعة التأكد من توفير صور ضوئية لجميع الوثائق الداعمة ومنها نسخة من الشيك المصرفي لإرسالها عبر البريد أثناء انعقاد الموعد، ويمكن تصويرها بالجوال”.

وختمت “العدل” بأنه “يتم التأكد من أن الطرفين لديهما حساب في أبشر؛ حيث يتم أخذ الإقرار من خلال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في جوال أبشر، أما الخطوة التاسعة فتأتي للتأكد من مراعاة التواجد في موقع هادئ لضمان سير العملية على الوجه الأمثل، وأخيرًا يتم تسجيل فيديو الجلسة لحفظ حقوق الطرفين”.