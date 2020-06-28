شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع بداية «موسم الجوزاء» غداً.. هذه أبرز ملامحه ومدته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المختص في مجال الفلك خالد الزعاق، أن يكون اليوم الأحد آخر موسم “التويبع “وغداً بمشيئة الله –أول موسم الجوزاء ومدتها 26 يومًا.

وأوضح “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن موسم الجوزاء من نجوم القيظ الحار وفيها تبدأ رياح السموم بالهبوب نهاراً وينزل خراف النخل على المدينة والأحساء.

وأشار إلى أن أشد نجوم القيظ حرارة أربعة: الجوزاء الثانية والمرزم والكليبين ونجم سهيل الأول وكل نجم 13 يومًا، فجمرة القيظ 52 يومًا.